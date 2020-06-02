تقرير الطبيب الشرعي: وفاة جورج فلويد "جريمة قتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

وصف تقرير طبيب شرعي محلي، وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي بعد أن قام شرطي أبيض بتثبيته في مدينة مينابوليس الأمريكية الأسبوع الماضي، بأنه "جريمة قتل".

وأفاد التقرير الجديد الصادر عن الطبيب الشرعي لمقاطعة هنيبين، بأن سبب الوفاة يعود إلى "سكتة قلبية رئوية"، وخلص التقرير إلى أن الوفاة "جريمة قتل".

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يأتي ذلك بعد أن أظهر تشريح خاص مستقل للجثة، أمرت به أسرة فلويد، أنه توفي نتيجة الاختناق.

وتتناقض نتيجة التشريح الخاص وتقرير الطبيب الشرعي مع نتائج أولية الأسبوع الماضي تفيد بأن فلويد توفي نتيجة معاناته من مشكلات صحية وآثار لمواد مخدرة محتملة، وأنه لا دليل على الاختناق.

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