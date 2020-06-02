الصحة العالمية: استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لـ"كورونا" سيتحدد خلال 24 ساعة

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا

المستجد.

ويأتي هذا التصريح بعد أسبوع من توقف المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن دراستها الكبيرة للأدوية المضادة للملاريا لعلاج كوفيد-19 بسبب مخاوف من تسببها في زيادة معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى.

ودفعت هذه الخطوة العديد من الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام هذا العقار الذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ويروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدامه للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقفت شركة سانوفي، الجمعة، مؤقتا عن إجراء تجربتين سريريتين للدواء على مرضى كوفيد-19 الجدد، وقالت إنها لن تورده للعلاج قبل أن يتم التأكد من سلامة استخدامه.