كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يترجل أمام البيت الأبيض مع عدد من مساعديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع عدد من مساعديه، أمام البيت الأبيض، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول.

Advertisements

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.

وأضاف "ترامب" في كلمة له بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وتابع الرئيس الأمريكي: سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.