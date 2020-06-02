ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، بما وصفه “الإرهاب الداخلي”، مشيرا إلى أن الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية وأنه سيحارب “من أجل إبقاء البلاد آمنة”.
وقال ترامب، في كلمة وجهها للشعب الأميركي من حديقة البيت الأبيض: “أحذر منظمي الإرهاب والمشاغبين بأننا سنحاكمهم”.
وأضاف سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة، مشيرا إلى أنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.
وأوضح ترامب أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص، مضيفا “سأعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يواجه مظاهرات أمريكا: ما يحدث جريمة ضد الإنسانية وسأنشر الجيش لحماية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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