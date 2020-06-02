شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق وجريمة قتل.. الكشف عن نتيجة تشريح جثة «جورج فلويد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي الذي تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضي في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أن سبب الوفاة “اختناق ميكانيكي” وأن وفاته كانت جريمة قتل.

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وقال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في منيابوليس أن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته. وأكد بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره، وفقا لـ”رويترز”.

هذا ويمثل الضابط السابق ديريك شوفين Derek Chauvin، الذي تسبب في مقتل فلويد أمام المحكمة الاثنين، ويبلغ شوفين من العمر أربعة وأربعين عاما، ويواجه تهم القتل من الدرجة الثالثة .

وبموجب قانون ولاية مينيسوتا، يُعرَّف القتل من الدرجة الثالثة على أنه يتسبب في موت شخص “عن طريق ارتكاب فعل خطير للغاية على الآخرين”.