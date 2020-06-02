أمريكيون يضرمون النار في سيارات فارهة داخل توكيل مرسيدس (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أقدم محتجون أمريكيون على إضرام النار في مجموعة من السيارات الفارهة داخل معرض لتوكيلات سيارات مرسيدس.
واندلعت مساء الأحد، مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين، كما تجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية.
ووصلت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن تنديدا بمقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل إفريقي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد .
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام مزيد من “القوة والنظام” بمواجهة المتظاهرين.
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