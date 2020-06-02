شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: هذه ليست مظاهرات سلمية بل جرائم إرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وتابع في كلمة له من البيت الابيض: "لن نقبل رؤية الاعتداء على سيدة تدافع عن متجرها.. هذه ليست مظاهرات سلمية بل هي جرائم إرهاب".
وأضاف:" ما شهدت واشنطن أمس عار.. سوف ننهي أعمال الشغب وأوصيت حكام الولايات بنشر الحرس الوطني بأعداد كافية للسيطرة على هذه الأعمال الفوضوية".
وتابع: "إذا رفضت ولايات نشر الحرس الوطني سنقوم بنفسنا بذلك.. كل المخربين سيواجهون قوانين صارمة تردعهم". مؤكدا حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم.
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