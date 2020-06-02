شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: هذه ليست مظاهرات سلمية بل جرائم إرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دماء جورج فلويد لن تذهب سدى وواجبنا هو الدفاع عن هذا الشعب.

وتابع في كلمة له من البيت الابيض: "لن نقبل رؤية الاعتداء على سيدة تدافع عن متجرها.. هذه ليست مظاهرات سلمية بل هي جرائم إرهاب".

وأضاف:" ما شهدت واشنطن أمس عار.. سوف ننهي أعمال الشغب وأوصيت حكام الولايات بنشر الحرس الوطني بأعداد كافية للسيطرة على هذه الأعمال الفوضوية".

وتابع: "إذا رفضت ولايات نشر الحرس الوطني سنقوم بنفسنا بذلك.. كل المخربين سيواجهون قوانين صارمة تردعهم". مؤكدا حماية المتظاهرين السلميين ولن أسمح باختطاف أصواتهم.