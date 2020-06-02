شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن إسقاط مسيرتين أطلقهما الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف أسقطت طائرتين بدون طيار «مسيّرة» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف اعترضت وأسقطت أمس الإثنين، طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط). وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وبيَّن العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل الماضي، ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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