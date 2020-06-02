شكرا لقرائتكم ترمب: سأحارب من أجل إبقاء أميركا سالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الاثنين، أنه سيحارب من أجل الحفاظ على أميركا، وتعهد بأن يبقي "البلد الأعظم في العالم آمنا وسالما".

وقال في كلمة وجهها للشعب الأميركي من حديقة البيت الأبيض إن "قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى"، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية.

وبالتزامن مع كلمة ترمب، نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في المناطق المحيطة بالبيت الأبيض، ليل الاثنين، بعد أن تدخلت قوات مكافحة الشغب لفرض طوق أمني، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.

وتابع ترمب في كلمته: "أديت القسم لصون قوانين أمتنا وذلك ما سأقوم به"، واعتبر أن ما شهدته واشنطن من عنف الأحد بمثابة "عار كبير".

وكشف في خطابه قرار نشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن لحماية العاصمة.

وأكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث "ليس مظاهرات سلمية، ولكنه إرهاب وفوضى"، موضحا أن "محاربة الكراهية ستتم من خلال العدالة". ووصف ترمب عنف الاحتجاجات بأنه "إرهاب محلي".

Advertisements

وشدد على أنه سيتدخل لنشر القوات العسكرية إذا تقاعس حكام الولايات عن القيام بواجبهم. وطلب من حكّام الولايات إتخاذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع".

وذكر أنه نشر قوات الحرس الوطني وإنفاذ القانون في واشنطن لحماية الاملاك وفرض القانون والنظام.

وكان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو أعلن فرض حظر تجوال ليلي في المدينة اعتبارا من الاثنين بسبب أعمال الشغب.

وجاء في تغريدة لدي بلاسيو "تحدّثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا"، محتذيا بذلك حذو نحو 40 مدينة أميركية أخرى.

وحذر الرئيس الأميركي في كلمته منتهكي حظر التجوال من الاعتقال ومواجهة أحكام قضائية قاسية: "أقول للمشاغبين والإرهابيين بأنهم سيواجهون قوانين صارمة".

وذكر ترمب أن "أميركا تأسست على مبدأ القانون، ويجب أن لا نستسلم للكراهية أو الغضب".

وعقب إلقاء كلمته، توجه ترمب سيرا على الأقدام إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض شهدت اعتداء من المحتجين في المنطقة.