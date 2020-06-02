ترمب يدلي خلال لحظات بخطاب إلى الأمة

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أنّه سيدلي خلال لحظات بخطاب إلى الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض يتناول فيه أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام احتجاجاً على مقتل رجل أسود أعزل بيدي شرطي أبيض.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّه سيلقي الخطاب في الساعة 18,30 (22,30 ت غ) من أجل "تسليط الضوء على ردّ الدولة الفدرالية" على أعمال العنف الذي اندلعت في البلاد إثر وفاة جورج فلويد اختناقاً بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه حتى الموت.

