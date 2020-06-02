جورج فلويد توفي "قتلا" جراء "الضغط على العنق"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: أعلن الإثنين الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة جورج فلويد أن الأخير قضى "قتلا" بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط" على عنقه من قبل الشرطيين.

وجاء في بيان الطبيب الشرعي في مقاطعة هينبن أن فلويد كان تحت تأثير مسكّن فنتانيال، وهو من الأفيونيات القوية.

وأثارت وفاة فلويد الأميركي الأسود البالغ 46 عاما قبل أسبوع في مينيابوليس غضبا شعبيا عارما في الولايات المتحدة وأعمال عنف ما زالت مستمرة.

