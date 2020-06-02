شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح إنشاء هيئة للخدمة العامة وتقويم السلوك ونشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ضرورة عمل فترة خدمة عامة لمدة سنة لكل من خريجي الجامعات بنات، والشباب ممن هم معفيين من التجنيد الإجباري، علي أن تنشأ هيئة مستقلة تحت مسمي الخدمة العامة لتقويم السلوك، على أن تستغل هذه الفترة في العمل علي تقويم سلوك الشعب المصري ونشر الوعي.

وأشار إسماعيل، إلي أن هذه الهيئة المستقلة وفقا للمقترح تقوم بتحديد الآليات وطرق عمل هذه الفترة الخدمية، وقدم مثالا علي ذلك بتعامل المصريين مع مترو الأنفاق وكيفية تعديل السلوك للشعب والالتزام بأماكن الخروج والدخول والركوب والنزول والتي ستحد من الزحمة خلال وقوف القطارات علي أرصفة المحطات.

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وتابع: "كذلك مثال آخر علي أن تقوم كل فتاة خلال هذه السنة بمحو أمية عدد من السيدات، وكذلك بمساعدة المارة في الشوارع بالالتزام بالحارات المحددة للمشاة، وأمثلة كثيرة يمكن استغلال هذه الطاقة البشرية فيها، والتي ستجعل لمصر وجه حضاري آخر خلال سنوات قليلة بتعديل وتقويم سلوك الشعب المصري".