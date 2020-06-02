شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين ناعية المخرج علاء النجار: شهد له الجميع بإخلاصه فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين المخرج علاء النجار الذى وافته المنية، الإثنين، وقال نقيب الإعلاميبن :"فقدنا زميلاً عزيزًا شهد له الجميع بإخلاصه في عمله ولوطنه كما كان محبوبًا من كل زملائة الإعلاميين".

وقال محجوب سعده سكرتير عام نقابه الإعلاميين :" تزاملنا لأكثر من ٢٧ عاما كمخرجين في قطاع الاقليميات وكان صديقا خلوقا ووفيًا ومهنيا مبدعا، رحم الله الزميل علاء النجار والهمنا وذويه الصبر والسلوان وانا لله وأنا الية راجعون".

وكان قد توفى، خلال الأيام الماضية، علاء الكليجى مقدم البرامج الإخبارية باخبار الإذاعة بقطاع الأخبار وذلك بعد صراع مع المرض، و نعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحل ، مضيفا :" فقدنا زميلا عزيزا مخلصا في العمل الاعلامي اللهم اغفر له وارحمه واجعل ايام مرضة شفيعا له".

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وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ثمّن الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني تجاة الوطن في ظل الأزمة التي تواجهه للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وأكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعى المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعى المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدنى .

وأضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين أن هناك دور فعال فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية كافة المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.

وأشار خالد فتوح عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق الى أن النقابة ستوفر الماسكات وادوات التعقيم بأسعار مخفضة للسادة الأعضاء بمقر النقابة عقب اجازة عيد الفطر مباشرة ، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها علي سلامة الجميع. وفي النهاية شدد نقيب الاعلاميين علي الاعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاربح مزاولة المهنة وكل المترددين علي مقر النقابة أن يلتزمو بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة علي سلامة الجميع والتزاما بتفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتي نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.