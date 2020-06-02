شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" توضح حقيقة وفاة أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلي المستشفي عصر الأحد، وأنه علي الفور تم استقبال الحالة، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد، مضيفة :" وعلي الفور استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر الحالة وقام بالكشف عليه والإطلاع علي الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته وإجراء جلسة أوكسجين له حتي يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل في فرع المستشفي بأبو زعبل وأثناء إنهاء الأوراق افاد الزميل أنه قد تلقي اتصالا يفيد بوجود مكان له في مستشفي شبرا العام قائلا أنه سيتوجه ألي هناك وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخري إلي مركز سكك حديد مصر، وبالفعل اتجه إلي مستشفي شبرا العام ولم يعد مرة أخري إلي المركز الطبي لسكك حديد مصر، حتي وافته المنيه ظهر اليوم".

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وأضافت الهيئة فى بيان لها أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام وأنه تم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة ، وحصل علي بروتوكول العلاج اللازم له مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، كما استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف ، وبالكشف عليه حصل علي بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي واتباع الإجراءات الاحترازية وأنه في مستشفي عين شمس التخصصي، تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة لاثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال وتم إلزامهم بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة غدا .

وتابعت :" كما تم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها علي الفور واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضي، علي أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية غدا صباحا، جاري استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال ، علي أن يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا ".