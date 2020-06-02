ترامب يتجول سيرًا على الأقدام بمحيط البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج أسوار البيت الأبيض، لزيارة كنيسة سانت جون، برفقة وزيري العدل والدفاع وعددا من مساعديه، في إشارة للمتظاهرين بأن الأوضاع بمحيط البيت الأبيض تحت السيطرة.

وكان متظاهرون احتشدوا أمام البيت الأبيض خلال احتجاجا نظم تنديدا بمقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد قوات الشرطة في مينيابوليس الاثنين الماضي.

وشهد محيط البيت الأبيض، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ودفع ترامب بقوات من الحرس الوطني التي سيطرت على الموقف واعتقلت العشرات.

وتأتي الجولة التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، بعد أول كلمة متلفزة يلقيها ترامب تعليقًا على مقتل فلويد.