ترامب: مثيرو الفوضى سيعاقبون بالسجن لسنوات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طالب من حكام الولايات نشر قوات إضافية للسيطرة على الأوضاع في ظل انتشار المظاهرات وأعمال العنف والتخريب.
وقال ترامب، في كلمة متلفزة تعليقا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، إنه بغياب القانون لن يكون هناك مستقبل أو أمن للأفراد.
وأكد على مواصلته في نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح لوقف أعمال العنف والشغب.
وتوعد الرئيس الأمريكي، منظمو هذه الفوضى بالعقاب لسنوات طويلة في السجن بما في ذلك منظمة "أنتيفا" التي قرر في وقت سابق تصنيفها منظمة إرهابية، واتهمها مرارا وتكرارا عبر تويتر بنشر الفوضى في البلاد.
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