تشكيل لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قرر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غُنيم تشكيل لجنة، للمرور اليومي على جميع مستشفيات تشخيص الحالات الخاصة بفيروس كورونا ومتابعة وضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية.

كما تتولى اللجنة أيضًا التأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين، وأن إجراءات استقبال الحالات تتم وفقًا للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة.

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كما تختص اللجنة أيضًا بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزيرة الصحة بشأن تعطيل الإجازات للأطقم الطبية، ومتابعة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ 24 ساعة، لمتابعة قيام المختصين بالرد على استفسارات المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا.

وتتولى اللجنة متابعة الشكاوى التي ترد عبر هذا الخط حال رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، فضلاً عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومي يُعرض على المحافظ.

يترأس اللجنة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها.​