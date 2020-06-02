محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أدى القسم واليمين الدستورية، لحماية بلاده وشعبه.
وتابع ترامب، في أول كلمة متلفزة له تعليقًا على مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، الاثنين الماضي في مينيابوليس، على يد قوات الشرطة خلال اعتقاله، أن موت فلويد لن يذهب هباء.
وأضاف أن الاحتجاجات السلمية مسموح بها في إطار حفاظها على السلمية وعدم الانحراف عن مسارها، مواصلا حديثه قائلاً: "إن المظاهرات الحالية ليست سلمية وتنتهج العنف وتدمر وتحرق الممتلكات العامة والخاصة" مشددا على أن حق التظاهر السلمي يكفله القانون والدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول كلمة للأمة بعد مقتل جورج فلويد.. ترامب: حقه لن يذهب هباءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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