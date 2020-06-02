السودان.. 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الاثنين، عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق 12 حالة وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إن العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحةفي السودان ارتفع إلى 5173 حالة.
وأضافت في تقريرها حول الجائحة، أن عدد الوفيات بالجائحة ارتفع إلى 298 وفاة عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.
وأوضحت تماثل 99 حالة للشفاء ليصبحإجمالي المتعافين من الفيروس 1522.
وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع "فيسبوك".
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