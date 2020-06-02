إسرائيل تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا استمرارا لتوجه ارتفاع الحالات اليومية الذي بدأ الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 98 حالة، مقارنة مع 53 في إحصائية أمس

الأحد، لتصل إلى مستوى 17169.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية في 29 و30 مايو عتبة 100 حالة جديدة ما دفع السلطات إلى دراسة إعادة تشديد إجراءات العزل، وتم تسجيل معظم المصابين بالفيروس في المدارس.

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وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة

يبلغ الآن 2006 حالات، بينها 31 شخصا في حالات حرجة منهم 29 موصولون بأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى 41 مصابا في حالات متوسطة.

وأفادت بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى هذا العدد عند نقطة 285.

وسبق أن رفعت السلطات الإسرائيلية معظم إجراءات العزل المفروضة بسبب الجائحة، وأبقت الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية خارج البيوت.