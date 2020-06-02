الأمن التونسى يوقف 20 مهاجرًا غير شرعى

أوقف الأمن التونسي، 20 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، في سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بلوغ السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وقالت السلطات، اليوم الاثنين، إن تونس ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في Advertisements 27 يونيو ، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس 27 يونيو ، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارًا من يوم الخميس. وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.

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