السويد تسلم القضاء الأمريكي مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتي غسل الأموال والاحتيال

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين إن السويد سلمت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مسؤولا صينيا سابقا هاربا ليواجه تهما من بينها غسل الأموال والاحتيال المتعلق بالهجرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان للمدعي الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا أن السلطات الأمريكية احتجزت جيانجون شياو في مطلع الأسبوع بتهم التآمر لارتكاب احتيال يتعلق بالهجرة والنقل الدولي لأموال مسروقة وارتكابجريمة غسل الأموال ضمن تهم أخرى.
وكان شياو الذي يعرف أيضا باسم " فينغ لي" هاربا منذ أكثر من خمس سنوات بينما يواجه اتهامات في كل من الولايات المتحدة والصين.
كان مديرا لمخزن غلال مملوك للدولة من عام 1998 إلى عام 2011.
وطبقا للبيان الصادر اليوم ولائحة اتهام صدرت في عام 2018 قام شياو بغسل ملايين الدولارات وقت أن
ويواجه شياو تهمة استخدام تلك الأموال في شراء عقارين في مونتريه بارك في كاليفورنيا.
ولم يرد محام عن شياو فورا على طلب للتعليق. وكانت المحكمة العليا في السويد قد رفضت طلبا صينيا لتسليمه قائلة إنه يواجه خطر اضطهاده بسبب نشاطه السياسي.
وجاء في أوراق قضائية اطلعت عليها رويترز في السابق أن شياو قرر أن يهرب من الصين بعد تعرضه لضغط للانضمام لحزب سياسي محظور.
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