أخر أخبار المصابين والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا وإيطاليا وإسبانيا

تسبب فيروس كورونا في إصابة أكثر من 6 مليون و23 ألف فيما راح ضحيته أكثر من 374 ألف وتعافى حتى الآن أكثر من مليوني و67 ألف شخص منذ بداية تفشي فيروس "كوفيد – 19"، وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن إصابات والوفيات على مستوى العالم.

المكسيك

دخلت المكسيك في مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا، وبحيث أعادت فتح قطاعات معينة من الاقتصاد وذلك بموجب الخطة الجديدة للحكومة.

ومن المقرر أن تعود تصنيع معدات النقل وصناعة

قطع غيار السيارات، فيما تستعد الحكومة لإعادة فتح قطاع السياحة مرة أخرى.

وفي مؤتمر صحفي تناول لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، أهمية عودة السياحة الداخلية لصالح الشعب، مضيفًا أن ذلك يجب أن يتم بحذر وعناية.

أمريكا

تم تسجيل ما لا يقل عن مليون و797 ألف حالة من الإصابة في الولايات المتحدة وتوفى ما لا يقل عن 104 ألف، كما تم الإعلان عن 203 حالة

Advertisements

وفاة اليوم الاثنين إلى جانب 7285 حالة جديدة.

ويشار إلى أن حالات فيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 50 ولاية.

إيطاليا

قررت الحكومة الإيطالية إعادة فتح معرض أوفيزي الشهير في لورنسا يوم الأربعاء، فيما سيتم فتح بعض المتاحف الإيطالية وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة لعودة الحياة مرة أخرى.

فيما سيتم عودة فتح متحف الفاتيكان وكذلك مسرح "الكاوسيوم" الشهير، وذلك بإجراءات صارمة بحيث سيتم فحص درجات الحرارة لزوار.

إسبانيا

أظهرت أخر البيانات الخاصة بفيروس كورونا يوم الإثنين أنه وزارة الصحة الإسبانية لم تسجل وفيات جديدة.

بحيث لا يزال إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بحيث 27127 منذ بداية وباء في إسبانيا.