كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الإسرائيلية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتصل إلى مستوى 17169 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الإصابات النشطة يبلغ الآن 2006 حالات، بينها 31 شخصا في حالات حرجة منهم 29 موصولون بأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى 41 مصابا في حالات متوسطة، لافتة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى هذا العدد عند نقطة 285.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد رفعت في وقت سابق، معظم إجراءات العزل المفروضة بسبب الجائحة، وأبقت الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية خارج البيوت.