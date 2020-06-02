كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول دولة عربية تعلن موعد فتح حدودها بعد إنحسار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، مساء اليوم الاثنين، أنها ستقوم بفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في يوم 27 يونيو الجاري، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى، كما تتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4,3% هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956، وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.