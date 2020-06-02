كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول دولة عربية تعلن موعد فتح حدودها بعد إنحسار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات التونسية، مساء اليوم الاثنين، أنها ستقوم بفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في يوم 27 يونيو الجاري، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس القادم.
وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى، كما تتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4,3% هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956، وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,340 مليون إصابة، بينهم أكثر من 376 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,886 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.