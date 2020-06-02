أحمد موسى يعرض فيديوهات سحل الشرطة التركية للمعارضين في الشوارع

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يظهر لحظة سحل الشرطة التركية لمعارضين في الشوارع.

وأضاف "موسى"، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، "حق التعبير للمواطن التركي ممنوع، وأردوغان بيتكلم على دول أخرى ولا ينظر لما يحدث في الداخل التركي"، متابعا أنه هكذا يعامل المواطن التركي "بالسحل".

وأكد أن الشرطة التركية تتعامل مع المتظاهرين السلميين بالسحل، متسائلا "أين منظمات حقوق الإنسان من ما يحدث في تركيا والنشطاء الذين يدعون الدفاع عن الحقوق؟"، معلقا: "العار يلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل مكان ويحكم بالحديد والنار".

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من جهة أخرى، أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما تقدمه وزارة الداخلية المصرية من حملات تطهير السجون ومتابعة التعقيم ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى، إن كل السجون المصرية يتم تطهيرها وتعقيم كل شخص داخل لها وقياس درجة الحرارة بشكل يومي، موضحا أن السجين أمانة، ويتم عمل كشف طبي لكل السجناء وكلها إجراءات مهمة في حرب كورونا.

وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن هناك مستشفيات تعمل ليلا ونهارا للتعامل مع أي حالة في السجون، وعملية التعقيم تتم بشكل يومي.

وأكد موسى، أن هناك نظاما أساسيا للسجناء يشم مل برنامجا رياضيا وتقديم أطعمة معينة للحفاظ على صحة وحياة السجناء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالسجناء في ظل أزمة كورونا.