كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي السابق "أوباما" يشيد بالاحتجاجات ويندد بالعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مساء الإثنين، بالاحتجاجات القائمة في معظم الولايات الأمريكية ويندد بالعنف، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وانتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة بسبب مقتل شرطي لمواطن أمريكي من أصل أمريكي يدعى "جورج فلويد" في مدينة مينيابوليس، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.