الرابور قصي مقدم “عرب غوت تالنت” يتغنى بالمغرب بمشاركة أحمد شوقي – فيديو

عبر مغني الراب السعودي، قصي، عن إعجابه بالمغرب أغنية يتغنى فيها بجمال مدنه، وشعبه، بمشاركة الفنان المغربي أحمد شوقي، والموزع بلال أفريكانو.
وتغنى قصي، مقدم برنامج “عرب غوت تالنت” الشهير، بجمال المغرب في الأغنية، التي تحمل عنوان “الدار ديالي”، وأنجز فيديو كليبها في مدن شفشاون، وفاس، ومراكش، وتحت إدارة المخرج حمزة اليملاحي.
التعاون مع قصي لم يكن مقتصرا على أحمد شوقي، وبلال أفريكانو، اللذين ظهرا معه في الكليب، بل ساهم في كتابة كلمات الأغنية الرابور مسلم، صديق قصي، ولحنها المهدي مزيين.
وكان التحضير للعمل بين الرابور السعودي، والقنانين المغاربة قد انطلق، قبل مدة طويلة، لكن إصداره تأخر إلى غاية الأيام الأخيرة.
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