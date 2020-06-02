الرباح: أسعار المحروقات لا تتجاوز 7.5 درهم شاملة للضرائب

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين، إن ثمن المحروقات في المغرب هذا الأسبوع يتراوح بين 7.5 و7 دراهم للبنزين والغازوال، مشيرا إلى أنه يتمنى أن لا ترتفع أسعار المحروقات إلى أثمنة قياسية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أنه إذا حذفنا الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات المحروقات، يجعل ثمنه المحروقات لا تتجاوز 3 دراهم.
وتابع الرباح أن البعض يتصور أن هبوط ثمن المحروقات إلى صفر دولار للبرميل في الأسواق العالمية سيجعله بنفس الأمر في المغرب”، موضحا أن “السوق التي نقتني منها، وهي برنت، كان بها ثمن المحروقات بحوالي 30 دولارا للبرميل”.
واعتبر المتحدث نفسه أسعار المحروقات خلال هذه الأيام “لبأس بها”، بحسب تعبيره، موضحا أن ثمن المحروقات في محطات الوقود، نتيجة تكلفة النقل وهوامش الربح لشركات التوزيع، قائلا:” أتمنى أن لا يرتفع أسعار المحروقات في الأيام المقبلة، ومايقدرس عليها المواطن”.
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