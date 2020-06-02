لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا.. إسبانيا لم تسجل وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

لأول مرة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لم تسجل الجارة الشمالية إسبانيا أية وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها، لأول مرة، منذ بداية أزمة كورونا، لم تسجل أية حالة وفاة، في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويأتي استقرار وفيات إسبانيا بكورونا، بعد يوم من إعلان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين، حتى 21 يونيو الجاري، وذلك من أجل مواصلة دعم، وتعزيز الجهود المبذولة، للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز، في تصريحات له من مقر رئاسة الحكومة، إن مجلس الوزراء سيعتمد، يوم غد الثلاثاء، آخر طلب لتمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو الجاري، وسيطلب من جديد الحصول على موافقة مجلس النواب لاعتماد هذا الإجراء للمرة السادسة على التوالي، والذي سيكون ”مختلفا، ومخففا، ولكنه ضروري من أجل استكمال عملية الرفع التدريجي للقيود المفروضة، والعودة إلى الوضع الطبيعي”.

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وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أنه على الرغم من النتائج الجيدة، والإيجابية، التي تحققت حتى الآن في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ”فمن الضروري أن نعمل بحذر، وبحكمة مع احترام القواعد، والتوجيهات الصحية، من أجل تجنب أية انتكاسة محتملة”، التي قد تشكل خطرا حقيقيا ليس لإسبانيا فحسب، ولكن للعالم أجمع.

وينتقل حوالي 70 في المائة من الإسبان، ابتداء من يوم غد، إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، المعلنة منذ 14 مارس الماضي، بينما سيبقى 15 مليون آخرين في إطار المرحلة الأولى.

ودخلت إسبانيا، منذ 14 ماي الماضي، شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى غاية 7 يونيو الجاري.

وحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، أول أمس السبت، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة في إسبانيا بلغ 239 ألفا و228 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفيات، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 27 ألفا و125 حالة.