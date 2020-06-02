شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول في نيويورك بسبب أعمال الشغب والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو فرض حظر تجول ليلي في المدينة اعتباراً من الإثنين بسبب أعمال الشغب التي تحصل على خلفية وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.

وجاء في تغريدة لدي بلاسيو "تحدّثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا"، محتذيا بذلك حذو نحو أربعين مدينة أميركية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظر تجول في نيويورك بسبب أعمال الشغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.