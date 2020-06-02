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حظر تجول في نيويورك بسبب أعمال الشغب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول في نيويورك بسبب أعمال الشغب والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو فرض حظر تجول ليلي في المدينة اعتباراً من الإثنين بسبب أعمال الشغب التي تحصل على خلفية وفاة جورج فلويد على يد الشرطة.

 

وجاء في تغريدة لدي بلاسيو "تحدّثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا"، محتذيا بذلك حذو نحو أربعين مدينة أميركية أخرى.

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