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اللواء أحمد المسماري يعلن أن عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الإثنين، أن "عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام".

 

وقال اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي:" إن أبرز أحداث اليوم هي دخول القوات إلى الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة".

 

وأضاف أن القوات الجوية شاركت في التمهيد لدخول القوات البرية إلى المدينة التي كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

 

وتابع، أن القوات المسلحة أعادت التمركز والتموضع في مناطق استراتيجية بطرابلس، وتمكنت من سحب المليشيات تحت المطلة النيرانية، خاصة أن الجيش الليبي قاتل على مدى 155 ساعة قتال متواصلة.

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وأشار إلى أن الطائرات التركية أصبحت ذبابا بالنسبة للجيش الليبي، وأسقطنا أعدادا كبيرة منها.

 

وأوضح أن بعض المرتزقة السوريين جاؤوا إلى ليبيا بفتاوى من الإرهابي الصادق الغرياني، ومجموعات الظواهري وشيوخ قطر، وتركيا أجبرت بعض الفصائل على إرسال أبنائهم مقابل الغذاء.

 

وتابع أن مرتزق أسير اعترف للجيش الليبي، وقدم إلى ليبيا مقابل الطعام، وقضينا على المئات من المرتزقة السوريين خلال الأيام الماضية وغالبية قادة المليشيات والمرتزقة.

 

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات لا تحارب ضد السراج الذي جاء 2015، ونحن منذ 2014 نحارب الإرهاب والاغتيالات والتفجيرات.

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