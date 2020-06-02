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تمديد ساعات حظر التجول في واشنطن مع استمرار الاضطرابات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن ميوريل باوزر اليوم "الإثنين" تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

 

وأوضحت باوزر أن حظر التجول سيبدأ الإثنين عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي بعدما كان مفروضا في المدينة اعتبارا من الساعة 23,00، وسيفرض ليومين.

 

 

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وقالت رئيسة بلدية واشنطن في مؤتمر صحافي إن "جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأميركيين. لكن تحطيم النوافذ (الواجهات الزجاجية) وأعمال النهب تطغى على (النقاش حول) الأنظمة المختلة التي أوصلتنا إلى هنا".

 

 

والأحد شهدت واشنطن وغيرها من المدن الأميركية الكبرى مزيدا من التظاهرات المنددة بالعنصرية وبالعنف الممارس من قبل الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أميركي أسود يبلغ 46 عاما، قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

 

 

واتّخذت التظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلا منحى تصعيديا مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.

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