الجزائر تسجل 8 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 8 إصابات عن أمس الأحد.



واستمر انخفاض المعدل اليومي للإصابات بكورونا في الجزائر منذ 25 مايو الماضي.

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وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 9513 موزعة في كل مدن الجزائر.

وكشف فورار، عن تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وهي نفس الحصيلة التي سجلت يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 661 حالة.

كما أعلن فورار عن تسجيل 146 حالة شفاء جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 5894، فيما يتواجد 25 مريضا في العناية المركزة.