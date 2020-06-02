"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على تغير قوة فيروس كورونا

الإثنين 1 يونيو 2020

قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية اليوم "لاثنين" إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.



Advertisements

وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام" فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ،لم يحدث تغيير.

"المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".