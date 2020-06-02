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"الصحة العالمية": لا يوجد دليل على تغير قوة فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية اليوم "لاثنين" إنه لا يوجد دليل على تغير سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

 

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وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام" فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ،لم يحدث تغيير.

 

"المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".

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