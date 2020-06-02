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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": لا يوجد دليل على تغير قوة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية اليوم "لاثنين" إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.
وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام" فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ،لم يحدث تغيير.
"المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".
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