شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يتهم حكام الولايات بـ «الضعف» في مواجهة الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكام الولايات على فرض “السيطرة” على الاحتجاجات التي انتشرت في شتى أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود البشرة وهو قيد الاعتقال.

وقال ترامب لحكام الولايات إن ردهم في مواجهة بعض أسوأ الاضطرابات المدنية والعرقية منذ عقود، جعلهم يبدون ضعفاء.

وبحسب تقارير، دعا الرئيس الأمريكي حكام الولايات، في مؤتمر عبر الفيديو، إلى إقرار حملات اعتقال واسعة، وسن تشريعات تُجرّم حرق علم الولايات المتحدة.

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وقال ترامب إن الحكام سيبدون “كمجموعة حمقى” إن لم يتخذوا إجراءات قاسية. لكن البيت الأبيض قال إن تعليقات ترامب انتزعت من سياقها.

وقالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي إن ترامب كان يشجع حكام الولايات على تكثيف اعتمادهم على قوات الحرس الوطني.

ولم يتحدث الرئيس ترامب في خطاب عام بشأن الأحداث، وعوضا عن ذلك لجأ إلى موقع تويتر ليلقي باللوم على متشددين يساريين.

وكان منافسه من الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، قد اتهمه بأنه أضفى الشرعية على أفكار التعصب أثناء فترة وجوده في منصبه كرئيس.

ومنذ ستة أيام، تتواصل الاحتجاجات، التي شاب العنف كثيرا منها، في عشرات المدن في شتى أنحاء الولايات المتحدة، في أعقاب مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس، بولاية مينيسوتا، بعدما جثا شرطي على رقبته عدة دقائق.