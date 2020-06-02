شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المئات من عناصر الجيش الأمريكي ينتشرون داخل حرم البيت الأبيض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 صباحًا, 2 يونيو 2020 م أفادت قناة سكاي نيوز، بأن المئات من عناصر الجيش الأميركي ينتشرون داخل حرم البيت الأبيض. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأميركية.

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