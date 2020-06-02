شكرا لقرائتكم خبر عن هل فقد «كورونا» قوته؟.. منظمة الصحة ترد والان نبدء بالتفاصيل
وكان البروفيسور ألبرتو زانجريلو رئيس العناية المركزة في مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال إيطاليا الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا قد قال للتلفزيون الرسمي الإيطالي إن الفيروس "لم يعد موجودا إكلينيكيا" في إيطاليا.
لكن ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية وعددا من الخبراء الآخرين في الفيروسات والأمراض المعدية قالوا إن تصريحات زانجريلو لا يدعمها دليل علمي.
وقالوا إنه لا توجد بيانات تظهر أن فيروس كورونا المستجد يتغير بشكل كبير سواء في طريقة انتقاله أو من ناحية شدة المرض الذي يسببه.
وأضاقت فان كيرخوفي للصحفيين: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث تغيير، من حيث شدته، لم يحدث تغيير".
وقال مارتن هيبرد أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في كلية لندن للنظافة والطب الاستوائي إن الدراسات الكبيرة التي تبحث في التغيرات الجينية في فيروس سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد-19 لا تدعم بأي شكل فكرة أنه يصبح أقل قوة أو يضعف.
وأضاف في تعليق بالبريد الإلكتروني: "في وجود بيانات من أكثر من 35000 مجموعة جينية فيروسية كاملة لا يوجد دليل حاليا على أن هناك أي فرق فيما يتعلق بالحدة".
وأوضح زانجريلو المعروف في إيطاليا بأنه طبيب رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني إن تصريحاته تدعمها دراسة أجراها زميله العالم ماسيمو كليمنتي وستنشر الأسبوع المقبل.
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