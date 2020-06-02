المتحدثة باسم البيت الأبيض: تقرر الاستعانة بالحرس الوطني لخفض العنف في الشوارع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أنه لن يتم السمح باستمرار أي أعمال عنف أو تخريب خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة ولايات أمريكية احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورد فلويد على يد ضابط شرطة.



وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، إنه "تقرر الاستعانة بالحرس الوطني لخفض العنف في الشوارع".

وأكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يشعر بألم المحتجين السلميين ويؤكد أن لديهم الحق في التظاهر"، مشددة على أن تعليماته "هدفها القضاء على الفوضى التي ارتكبتها مجموعات منظمة مثل (أنتيفا)".

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أنه "سيتم قريبا إرسال قوات اتحادية إضافية للرد على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

وانتقد ترامب رد حكام الولايات الأمريكية على الاحتجاجات في البلاد، خلال اتصال في وقت سابق الإثنين، وطالبهم باتخاذ موقف أكثر صرامة، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

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وأوضحت محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة، أن ترامب قال "عليكم السيطرة إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت.. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وقال الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، إن حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية قادت "المخربين"، في إشارة للاحتجاجات الواسعة بولايات أمريكية على مقتل جورج فلويد، وأضاف في تغريدة له: "سنصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية".

من جانبه، قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والتز، إن اتجاه الاحتجاجات تغير في الولاية، مع "ليلة ثانية من الأمن والنظام في شوارعنا" بدلا من العنف.

وقال والترز في مؤتمر صحفي: إن هناك "فصلا واضحا" بين أولئك الذين يتظاهرون بشكل قانوني و"أولئك الذين يرغبون في التدمير".

وأعلن أيضا أن الحرس الوطني سيتم سحبه جزئيا وأن حظر التجول في مدينة مينيابوليس وسانت بول المجاورة سيتم تمديده ليومين آخرين.