شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة النائبة نشوى الديب المصابة بكورونا للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة البرلمانية نشوى الديب، إنها عانت من أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصدر إصابتها، موجه الشكر للدكتور على عبد العال، الذى تواصل معها على الفور وقام بتوفير العلاج لها، وتابعت: "علشان أنا بتواصل مع مستشفى الحميات وعندى خبرة فى برتوكول العلاج جعلنى استشير الأطباء فور ظهور الأعراض على".

وأضافت النائبة البرلمانية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تتلقى العلاج فى مستشفى العجوزة الآن، مشددة على أنها مازالت تمارس عملها من داخل المستشفى دون توقف.

وناشدة "نشوى الديب"، كافة المصريين، الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وتابعت: "لابد من نشر الوعى.. رجاء على أن الناس تجلس فى البيت الفيروس له اعراض كثيرة ومتنوعة ومش فقد حاستى الشم والتذوق فقط بل ثمانة القدم من الخلف عندما تتقلص هى عرض من أعراض فيروس كورونا".