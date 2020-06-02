شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالملاعب والصالات المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، باقتراح برغبة، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم، بشــأن استغلال ما تمتلكه وزارة الشباب والرياضة من ملاعب وصالات مفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاستادات، لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام بها، مما يسهم في تجنب انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة مي محمود في الاقتراح برغبة، إنه نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) والذي يجتاح العالم كله، ومن خلال نهج الحكومة في التكامل مابين الوزارات للمرور من الأزمة، تقدمت باقتراح برغبة، وذلك لرفعه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير النقل، وذلك لاستغلال ما تمتلكه وزارة الشباب والرياضة من ملاعب وصالات مفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاستادات، والتي يزيد عددها عن أكثر من 3000 ملعب موزعين علي مستوي الجمهورية، لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام بها، مما يسهم في تجنب انتشار الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الإجراءات الصحية.

وأوضحت مي محمود، أن هذه ملاعب مفتوحة ويمكن من خلالها توفير المسافة الآمنة بين الطلاب وتقليل انتشار الفيروس بالأماكن المغلقة أو غير جيدة التهوية، مع مراعاة أن يتم تحديد توقيت الحظر من الساعه 5عصرا طوال أيام الامتحانات، ويسمح فقط للطلبة بالتحرك أثناء الحظر، علي أن تعقد لجان الامتحانات بدءاً من الساعة 6 مساءاً لتلافي التجمعات أثناء عمليات تنقل الطلاب إلي اللجان، ومنع التجمعات وتكدس المواصلات، مع التنسيق وزارة النقل لتوفير أتوبيسات النقل العام والمواصلات العامة لنقل الطلاب من و إلي اللجان مجانا في حال إظهار رقم الجلوس، وعدم السماح بالوقوف داخل الأتوبيسات، ويكتفي بعدد معين داخل كل أتوبيس مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب، كما يتم إلغاء امتحانات كافة المواد التي لا تدخل بالمجموع الكلي. وأضافت أنه يعد من مميزات هذا المقترح أنه يسمح بعقد الامتحانات في أماكن مكشوفة مما يقلل من انتشار الفيروس بين الطلاب علي عكس الفصول المغلقة، وتلافي تأجيل الامتحانات للطلاب التي تقع لجانهم في أماكن الحجر للدور الثاني مما يسهم في تحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين الطلاب، واستغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من تعرض الطلاب لأشعة الشمس أثناء فترة الامتحانات، مع العلم أن جميع الملاعب و الاستادات مجهزة بكشافات إضاءة قوية، مشيرة إلي أن استغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من التزاحم أثناء انتقال الطلاب إلي اللجان، حيث يسمح بالتنقل فقط في تلك الفترة للطلاب والمراقبين، مما يخفف عبء الازدحام في المواصلات العامة.

ولفتت إلي أن إلغاء امتحانات المواد التي لا تحسب ضمن المجموع الكلي يقلل من تجمعات الطلاب ما بين الفترتين و يقلل نفقات تعقيم اللجان مرتين بنفس اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أنه بناء علي إصدار أرقام الجلوس يتم الإعلان عن اللجان المجمعة، بحيث يكون كل مجموعة لجان يتم نقلهم إلي أقرب ملعب أو استاد رياضي يتم الإعلان عنه بوقت كاف.