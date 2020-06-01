في عام الانتخابات.. الولايات المتحدة تغرق في معارك غير مسبوقة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أزمة تمييز عنصري تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد، تحت أقدام أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيابوليس، لتبدأ بعدها مظاهرات وحالات شغب عنيفة انطلقت من هناك حتى وصلت للبيت الأبيض في واشنطن.

حادثة فلويد ليست جديدة على الإطلاق وإنما هي استمرار لحالات إنسانية عانت من التمييز العنصري منذ عقود خلعت، فالولايات المتحدة شهدت عشرات الضحايا من ذوي البشرة السمراء ممن قتلوا من قبل أجهزة الأمن الأمريكي لأسباب مختلفة تغلب عليها الشكوك والتكهنات.

وكانت قد اندلعت مساء أمس مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، أمس الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن تنديدا بمقتل جورج فلويد بدم بارد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

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ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام مزيد من “القوة والنظام” بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.