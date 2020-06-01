شكرا لقرائتكم خبر عن 1399 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس " كورونا " المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الإصابات حاجز الـ 26 ألف حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 46 حالة وفاة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 410 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7149 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مبينًا أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، و1005حالة وفاة.

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