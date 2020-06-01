شكرا لقرائتكم خبر عن 1399 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بأن 410 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و7149 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مبينًا أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، و1005حالة وفاة.
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