الصحة العالمية تنشر احصائية المصابين بكورونا في الشرق الاوسط بينها العراق

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، عن احصائية بشأن فايروس كورونا في الشرق الاوسط بينها العراق. وتظهر الاحصائية ادناه عدد الاصابات والوفيات وحالات الشفاء من الفايروس في منطقة الشرق الاوسط لغاية اليوم الاثنين:

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