شرطة كربلاء: سنغلق هذه الطرق وسنحاسب اي مواطن يتسلل من خارج حدود المحافظة

اكد قائد شرطة كربلاء احمد زويني، انه سيتم اغلاق كافة الطرق النيسمية المؤدية للمحافظة، فيما توعد بمحاسبة اي مواطن يتسلل من خارج الحدود الإدارية الى كربلاء.

وقال زويني في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، ان "توجيهات وزير الداخلية في البرقية التي وصلتنا اليوم بغلق كافة الطرق النيسمية الموجوده ضمن محافظة كربلاء المقدسة وفتح نقاط مراقبة ومراكز الامنية على محيط كربلاء مع المحافظات المجاورة لمنع اي تسلسل او دخول من خارج الى الداخل"، مبينا "سنحاسب اي عجلة او اي مواطن يتسلل من خارج الحدود الإدارية الى المحافظة يحال الى القضاء".

واضاف ان "الإجراءات في كافة المحافظة راح اتكون مشددة"، لافتا الى انه "سيتم نشر قوات بأكثر عدد في الأحياء لتطبيق حظر التجوال وتثقيف المواطنين وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين ومساعدة الحالات الإنسانية وسنجهز عجلات للحالات الإنسانية".