تشريح جثمان فلويد يظهر وفاته بالاختناق

قال محامي عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل خلال توقيفه على يد شرطي الإثنين الماضي، إن فريقا من أطباء شرعيين كلّفتهم عائلته بتشريح جثّته خلص إلى أنّ وفاته جاءت نتيجة اختناق.



وأشار المحامي بن كرامب إلى أن الوفاة، بحسب الأطباء، لم تنجم عن مشاكل في القلب، كما ورد في تقرير رسمي، بل توفي اختناقاً من جراء تعرضه إلى "ضغط قوي ومطول".

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من ناحية أخرى، قال المحامي إن جنازته ستقام يوم 9 يونيو/حزيران الجاري في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وكان فلويد قد عاش معظم حياته في هيوستن، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة مينيابوليس، حيث قتل. وستقيم المدينة مراسم تأبينه يوم الخميس المقبل.

وستقام مراسم التأبين في ولاية نورث كارولينا، حيث ولد فلويد، يوم السبت المقبل، وسيتم إلقاء نظره الوداع على جثمانه في تكساس في الليلة السابقة للجنازة المقررة الساعة 11 صباحا.