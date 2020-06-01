صحيفة ألمانية: 10 طائرات تركية محملة بالأسلحة وصلت ليبيا خلال أسبوع

كشفت صحيفة ألمانية، النقاب عن إرسال تركيا خلال الـ 7 أيام الماضية 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، في انتهاك واضح لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.



وقالت صحيفة "هاندلسابلات":" الاتحاد الأوروبي يرغب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام، لذلك دشن الاتحاد مهمة "إيريني" في البحر المتوسط لمنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا".

وأضافت "لكن الجنود المشاركين في المهمة الأوروبية ينظرون للسماء الآن، بعدما كثفت أنقرة نقل الأسلحة إلى ليبيا جوا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة ،لم تسمها، قولها:" في آخر ٧ أيام فقط، أرسلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس، وتم رصد الطائرات في مطار إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس".

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وتابعت الصحيفة:" أنقرة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتساهم في تصعيد الأوضاع بشكل كبير في البلاد".





كانت صحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية نقلت عن مصادر أممية قولها:إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2020، اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، ونقل سفن تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "كوركوت" ومدرعات لطرابلس.

فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها، قولها:" إن" مقاتلات إف 16 تركية وصلت للأراضي الليبية، بخلاف الأسلحة الثقيلة والمدرعات والعربات المصفحة.

كما نقلت تركيا خلال الأشهر الماضية العشرات من الطائرات المسيرة "درونز" إلى ليبيا، والألاف من المرتزقة السوريين يقودهم ضباط من الجيش التركي.