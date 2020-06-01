عمدة مدينة نيويورك يفرض حظر تجول من الساعة 11 ليلاً إلى 5 فجراً بسبب أعمال الشغب على خلفية مقتل جورج فلويد المزيد

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، مساء الإثنين، فرض حظر تجول ليلي في المدينة اعتبارا من الإثنين، لمواجهة أعمال الشغب على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.



وجاء في تغريدة لدي بلاسيو: "تحدّثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو وحفاظا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجول في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 11 ليلا ويرفع عند الخامسة فجرا".

من ناحية أخرى، تظاهر العشرات أمام السفارة الأمريكية في باريس، احتجاجا على مقتل فلويد، وأرتدى معظمهم ملابس سوداء.

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وحمل المتظاهرون لافتات كتب فيها: "العنصرية تخنقنا" و"العدالة لفلويد" و"لا أستطيع التنفس" وهي آخر كلمات رددها فلويد بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.

وقال دومينيك سوبو رئيس جماعة فرنسية لمكافحة العنصرية ساعدت على تنظيم الاحتجاج، إن "جورج فلويد كان ضحية لجريمة عنصرية وقتل عنصري في الولايات المتحدة على يد شرطي".

وحث المنظمون في بيان على تضامن واسع بين الجماعات المناهضة للعنصرية في فرنسا للتنديد بجريمة شائعة "للأسف" في الولايات المتحدة.