شكرا لقرائتكم المسماري: الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن "عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام".

وقال إن أبرز أحداث اليوم هي دخول القوات إلى الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة..

وذكر المسماري أن القوات الجوية شاركت في التمهيد لدخول القوات البرية إلى المدينة التي كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

Advertisements

وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني يوم 21 مايو الماضي، سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي يوم 21 مايو/أيار.

وأوضح المسماري أن عدم نشر أي مقاطع فيديو لقوات الجيش الليبي اليوم ساهم في توفير السرية لإتمام عملية السيطرة على مدينة الأصابعة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية تواصل عملياتها لتوفير مظلة فوق غريان ومحيطها، وتمنع كتائب حكومة الوفاق من الحركة أو المناورة.