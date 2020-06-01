شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."شباب الأحزاب" تستعرض جهود نواب المحافظين أعضاء التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض الجولات الميدانية لنواب المحافظين الشباب، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية.

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالحوامدية

في إطار توجيهات متابعة الأعمال الجاري تنفيذها في إصلاح الهبوط الأرضي بمدينة الحوامدية، تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورافقه رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة موقع الهبوط الأرضي بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في إصلاح الهبوط الأرضي والذي جاء نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 متر.

ووجه نائب المحافظ رئيس المدينة ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لإصلاح الهبوط الأرضي وإعادة الشئ إلى أصله وتمهيد الطريق.

نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع البترول وطريق الرحاب

تابع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال رصف طريق الرحاب والبترول بحي الضواحي حيث يبلغ عرض كل اتجاه 20 متر يتوسطهم جزيرة من الزهور و النباتات و تضم أعمال كهرباء وإناره.

كما وجه بسرعة الانتهاء من خطوط شبكة الصرف الصحي الموجودة بمسار الشارع، وذلك من أجل تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي ليصبح بالصورة الحضارية التى تناسب محافظة بورسعيد و ربطه بمحور 30 يونيو مباشرة مع رفع كافة الإشغالات الموجودة بالمنطقة المحيطة، وذلك من اجل الإسراع في تنفيذ المشروع طبقا للخطة الزمنية الموضوعة له رافقه خلال الجولة اللواء رئيس حي الضواحي و مدير مديرية الطرق.

نائب محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن ابن قرية تاج العز مركز تمي الأمديد .

قام هيثم الشيخ نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن نقيب إبراهيم رأفت سالم الشربيني ابن قرية تاج العز مركز ومدينة تمي الامديد والذى استشهد بشمال سيناء حيث شارك نائب المحافظ والعميد محمد يونس نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني والمستشار العسكري للمحافظة واللواء رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد حيث شارك الجميع فى جنازة الشهيد فى مسقط رأسه وحتى مثواه الأخير بقريتة .

وقدم " الشيخ " نيابة عن محافظ الدقهلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عقب انتهاء مراسم الدفن ونقل لهم خالص عزاء محافظ الدقهلية واستمع إلى مطالبهم وأكد علي تلبية كافة احتياجاتهم وبحث إطلاق اسم الشهيد على احدى مدارس القرية تخليدا لذكراه، وقال نائب محافظ الدقهلية أننا جميعا نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة منزلة الشهداء لما لها من قدر عظيم عند الله ، وأكد أن الدولة لن تتهاون فى دماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار وتظل راية مصر عالية خفاقة بين الأمم وأكد علي أن حرب مصر علي الإرهاب مستمرة حتى يتم اقتلاعه من جذوره وتطهير كل شبر علي أرض الوطن من هذا الإرهاب الغاشم .

بلال حبش نائب محافظ بني سويف يواصل المعايدة على أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واصل تقديم التهنئة لأسر وأهالي شهداء الواجب بمناسبة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث يبلغ عددهم 95 شهيدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك منذ يناير 2011 وحتى تاريخه

حيث قام بلال حبش نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرافقه رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ،بزيارة عدد من أسر الشهداء ،حيث نقلوا تحيات وتهنئة محافظ بني سويف لهم بعيد الفطر المبارك، واستفسر منهم عن أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية والصحية.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية توفير الرعاية والمواساة الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة من خلال الإطلاع والمتابعة المستمرة أحوالهم كنوع من رد الجميل شهداء مصر الأبطال الذين جادوا بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن ومقدساته.

حيث تم تشكيل فرق عمل من المحافظة والوحدات المحلية ومكتب المستشار العسكرى ومديرية الأمن والجهات المعنية بأسر الشهداء، وتم وضع جدول زمنى للمرور على كافة أسر شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة ممن استشهدوا منذ عام 2011 وحتى اليوم ، حيث يتم تقديم التهنئة بالعيد مع هدية رمزية لإدخال الفرحة والسرور على نفوس أهالى وذوي الشهداء خاصة الأطفال منهم، والتأكيد على أن دولتهم بقيادتها السياسية وشعبها وحكومتها لن تنسى تضحيات أبنائها الأبرار في سبيل إيمانها وأمنها ورفعتها والحفاظ على مقدراتها.

نائب محافظ المنوفية : يشارك فى توزيع مواد غذائية علي أسر العزل المنزلى بقرية طه شبرا ويؤكد تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

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قام محمد موسى نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، بمرافقة اللواء محافظ المنوفية بتفقد عدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرية طه شبرا التابعة لمركز ومدينة قويسنا للإطمئنان علي الحالة الصحية لهم والتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظاً على سلامتهم، و متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.

حيث تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية و 100 كيلو لحمة على أسر العزل المنزلى، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكد علي توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم .

كما تم توجيه رئيس مدينة قويسنا بضرورة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق لمجابهة فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين المواطنين. وكذا سرعة صيانة أعمدة الإنارة المعطلة بقري المركز ورفع كفاءتها من خلال كشافات ليد حديثة .

وناشد محافظ المنوفية الأهالي بضرورة الإلتزام بمنازلهم ومنع الاختلاط والبعد عن التجمعات حفاظاً علي سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مؤكداً علي أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

اجري حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة تفقدية بمجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة جميع وسائل النقل الجماعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد (موقف نجع حمادي - موقف دشنا - موقف البحر الأحمر - موقف الاتوبيس) والتي تضم حركة سيارات النقل الجماعي من مدينة قنا للمراكز والمدن والقري والمحافظات المجاورة ، مشددا علي ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أعمال النظافة وأعمال تجهيز منافذ بيع الكمامات داخل مجمعات المواقف وذلك في إطار التيسير علي المواطنين في الحصول علي الكمامات الوقائية وبأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بالمجمع ، وذلك استعدادا لاستقبال حركة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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